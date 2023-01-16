Платежи затерялись в «Зеленом лесу»

Как стало известно «Ъ-Юг», АО «ДОМ.РФ» взыскивает со Станислава Леонтьева и Льва Третьякова ущерб, нанесенный покушением на мошенничество в ходе комплексного освоения территории площадью 73 га в Краснодаре. Ранее суд признал, что предприниматели, используя незаконную схему передачи прав на участок, уклонялись от уплаты арендных платежей АИЖК (теперь АО «ДОМ.РФ»), а затем Станислав Леонтьев попытался выкупить землю за 100 млн руб. при кадастровой стоимости 2,5 млрд руб. Осужденные не признали себя виновными и не согласны с финансовыми претензиями «ДОМ.РФ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «ДОМ.РФ» подсчитал убытки от деятельности осужденных предпринимателей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ «ДОМ.РФ» подсчитал убытки от деятельности осужденных предпринимателей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд в ближайшее время направит в один из районных судов Краснодара или Москвы для рассмотрения иск АО «ДОМ.РФ» (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) о взыскании со Станислава Леонтьева и Льва Третьякова ущерба в сумме 470 млн руб., нанесенного покушением на мошенничество при реализации проекта комплексного освоения территории площадью 73 га в Краснодаре. В настоящее время подсудность дела не определена, сообщает картотека суда.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте суда, в феврале 2022 года вступил в силу приговор Прикубанского районного суда Краснодара, который признал Станислава Леонтьева и Льва Третьякова виновными в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил им наказание, соответственно, в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и двух лет лишения свободы условно (сейчас Лев Третьяков обжалует приговор в кассационной инстанции).

Суд установил, что с 2011 по 2016 годы Станислав Леонтьев был руководителем проекта комплексного освоения территории площадью 73 га в районе Западного обхода Краснодара, его партнером был Лев Третьяков (с 2013 по 2016 годы был директором ЗАО «СтройКомИнвест»). В 2011 году АИЖК передало компании «Зеленый лес» в аренду на 5 лет участок для застройки малоэтажными и высотными домами. Арендатор брал на себя обязательство развивать социальную и инженерную инфраструктуру. В 2013 году «Зеленый лес» передал права аренды обществу «Элит Ком Риэлт», затем арендаторами последовательно становились компании «СтройКомИнвест», «Аврора Инвест», ИФК «Черноземье».

По данным следствия, фактическим владельцем всех этих компаний был Станислав Леонтьев. В апреле 2016 года права арендатора перешли ему как физическому лицу.

Договор аренды предусматривал право арендатора выкупить участок по льготной цене, в связи с чем Леонтьев обратился в суд с иском об обязании АИЖК продать ему территорию за 100 млн руб. Прикубанский райсуд Краснодара в декабре 2016 года признал законность требования Станислава Леонтьева, однако в июне 2017 года краевой суд по жалобе АИЖК отменил решение первой инстанции. Суду стало известно, что каждая из пяти компаний-арендаторов, накопив крупную задолженность по аренде, уходила в банкротство, передавая права на участок следующей фирме якобы по договору цессии. При этом ни одна из компаний-арендаторов не выполняла обязательств по освоению участка.

По факту выявленных нарушений было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что схема последовательной передачи прав аренды была разработана Станиславом Леонтьевым и реализована им совместно со Львом Третьяковым.

Организатор схемы намеревался избежать оплаты аренды, рассчитывая в итоге получить в собственность участок стоимостью 2,5 млрд руб. по льготной цене 100 млн руб. В итоге нанесенный АИЖК ущерб был оценен в объеме недополученных платежей на сумму 470 млн руб.

Станислав Леонтьев и Лев Третьяков на суде не признали себя виновными и утверждали, что не имели отношения к схеме переуступок права аренды, а проект не был реализован по объективным причинам — на участке не было коммуникаций, что существенно увеличило стоимость строительства.

Оба осужденных связаны с московской ГК «РОЭЛ», которая в 2007 году, как писал «Ъ-Юг», выкупила активы краснодарского Домостроительного комбината (ДСК) для завершения проблемных объектов.

В настоящее время Лев Третьяков является исполнительным директором ООО «РОЭЛ управление проектами», а Станислав Леонтьев до 2019 года был учредителем ЗАО «РОЭЛ Групп». В пресс-службе холдинга пояснили, что события, описанные в приговоре Прикубанского районного суда, не имеют отношения к деятельности ГК «РОЭЛ», так как «это был личный проект Станислава Леонтьева».

В АО «ДОМ.РФ» комментировать ситуацию не стали, ссылаясь на то, что судебный процесс по взысканию еще не завершен.

«Западный обход — один из самых быстро развивающихся районов Краснодара, здесь огромный спрос на жилье, это позволило бы девелоперу даже при исходном отсутствии коммуникаций выгодно реализовать недвижимость», — считает управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко. По его оценке, рыночная цена актива даже выше, чем указанная следствием стоимость участка в пределах 2,5 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар