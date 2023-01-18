В Ставрополе построят канализационную насосную станцию за 6,5 млрд рублей

В юго-западной части Ставрополя к 2025 году будет построена новая канализационная насосная станция и очистные сооружения стоимостью 6,5 млрд руб., сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По информации главы Ставрополья, протяженность будущего объекта коммунальной инфраструктуры составит 12 км. Начать строить его планируется уже в текущем году.

Также губернатор отметил, что для бюджета региона такой крупный проект –большая нагрузка. Для реализации планируется использовать инфраструктурные кредиты и поддержку правительства.

«Ждем от этой инициативы хорошую отдачу. Она позволит снизить нагрузку на нынешнюю коммунальную инфраструктуру. Повысить качество водоснабжения. И открыть дополнительные возможности для развития территории, строительства здесь социальных объектов – школ и детских садов, лечебных учреждений», – написал Владимир Владимиров.

Анастасия Назарова