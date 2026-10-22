Минюст: список скрывающихся от наказания за границей россиян будет открытым
Минюст назвал условия применения мер для скрывающихся за рубежом
Список скрывающихся за рубежом от наказания россиян, в отношении которых применены ограничительные меры, будет открытым, заявил замглавы Минюста Олег Свириденко. Он уточнил, что перечень будет составлен по аналогии с реестром иноагентов.
«На официальном сайте Минюста России будет создан специальный реестр, состоящий из списка лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры с соответствующим указанием оснований их применения»,— рассказал замминистра в интервью ТАСС.
Как утверждает господин Свириденко, закон об ограничительных мерах «предусматривает понятные и прозрачные правовые процедуры его применения». Те будут применять при наличии нескольких оснований: вступления в законную силу судебного акта по уголовному или административному делу, уклонения лица от его исполнения и нахождения лица за пределами страны. Если гражданин исполняет назначенное ему наказание, ограничения с него могут быть сняты, добавил замминистра.
Пакет законопроектов о временных ограничениях для россиян, которые скрываются от исполнения наказания за рубежом, был принят в июле. Ограничения коснутся осужденных по статьям Уголовного кодекса или признанных виновными по некоторым статьям КоАП, в том числе о нарушении обязанностей иноагента и дискредитации армии. Предусмотрено 14 ограничений. Среди них — заморозка счетов и имущества, приостановка регистрации недвижимости и водительских прав, запрет на доступ к мобильным приложениям банков для переводов.