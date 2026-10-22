Суд прекратил дело по иску бывшего владельца «Кириешек» о репутации
Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по иску предпринимателя Дениса Штенгелова (бывший владелец брендов «Кириешки» и «Яшкино»; состоит в экстремистском и запрещенном объединении) о защите деловой репутации. Это следует из картотеки арбитражных дел, с которой ознакомился ТАСС. Причины такого решения не раскрываются.
Ответчиками по иску были редакция газеты «Московский комсомолец» и новосибирское ООО «Аспект». Денис Штенгелов (состоит в экстремистском и запрещенном объединении) обратился в суд в марте 2026 года. Позже суд привлек к делу соответчика — журналиста Станислава Микрюкова. Генпрокуратура России и прокуратура Новосибирской области участвовали в споре как третьи лица.
Это не первая попытка предпринимателя оспорить публикации о себе. В октябре 2025 года он подал иск в арбитражный суд Томской области и просил признать недостоверными сведения о нем, распространенные в интернете. Заинтересованными лицами в том деле выступали Генпрокуратура и томское управление Роскомнадзора. В апреле 2026 года суд оставил этот иск без рассмотрения.
Денис Штенгелов (состоит в экстремистском и запрещенном объединении) владел группой компаний «КДВ», к которой относились бренды «Кириешки», «Яшкино» и другие. В 2025 году суд по иску Генпрокуратуры обратил имущество миллиардера в доход государства. Тот же суд признал господина Штенгелова и его семью экстремистским объединением. Впоследствии предпринимателя и его отца Николая внесли в перечень террористов и экстремистов.