Суд прекратил дело по иску бывшего владельца «Кириешек» о репутации

Это не первая попытка предпринимателя оспорить публикации о себе. В октябре 2025 года он подал иск в арбитражный суд Томской области и просил признать недостоверными сведения о нем, распространенные в интернете. Заинтересованными лицами в том деле выступали Генпрокуратура и томское управление Роскомнадзора. В апреле 2026 года суд оставил этот иск без рассмотрения.