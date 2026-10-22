Армия России поразила предприятие по производству БПЛА в Киеве и сухогрузы ВСУ

На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для ВСУ. Помимо этого, российские войска с применением беспилотников «Герань» поразили три сухогруза и один контейнеровоз с военными грузами ВСУ в акватории Черного моря.