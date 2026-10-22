Армия России поразила предприятие по производству БПЛА в Киеве и сухогрузы ВСУ
ВС РФ ударили по ГП «Антонов», «Хладокомбинату № 3» и мосту «Южный» в Киеве
Российские вооруженные силы ночью нанесли по территории Украины массированный удар оружием наземного базирования и БПЛА, сообщило Минобороны РФ. По его данным, были атакованы в том числе предприятие по производству БПЛА в Киеве, склады и суда с военными грузами.
в Киеве — ГП «Антонов» (предприятие занимается сборкой дронов, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9), «Хладокомбинат № 3» (на его базе ведется производство БПЛА и барражирующих боеприпасов «Хорнет»), промпредприятие, склад беспилотников, автожелезнодорожный мост «Южный»;
в Одесской области — объекты инфраструктуры порта Килия, предназначенные для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого из-за рубежа.
На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для ВСУ. Помимо этого, российские войска с применением беспилотников «Герань» поразили три сухогруза и один контейнеровоз с военными грузами ВСУ в акватории Черного моря.
Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по территории Украины. В частности, 17 октября российские войска поразили в Луцке предприятие «Кромберг энд Шуберт», ремонтировавшее автотехнику для ВСУ. 20 октября армия России ударила по складам «Гранд импорт» и «Виндор Транс Сервис».