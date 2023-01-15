Главные новости за выходные 14-15 января

Администрация Анапы продолжит отстаивать в Верховном суде РФ запрет на строительство комплекса 20-этажных домов на месте винзавода «Лазурный». Жилой комплекс должен появиться на площади в 2 га, хотя строить такие объекты необходимо не менее, чем на 20 га.

В Краснодаре отремонтируют ул. Чернышевского — на участке от ул. 40-летия Победы до ул. им. Жлобы. Работы выполнит фирма депутата Заксобрания Краснодарского края.

В Новокубанском районе погиб 72-летний водитель при столкновении автомобилей ВАЗ-2114 и Porsche Cayenne.

В Сочи в ДТП погиб водитель бетономешалки: она столкнулась с автобусом, выехала на встречную полосу и улетела в кювет.

Сразу несколько несчастных случаев произошло на воде из-за тонкого льда. В станице Старомышастовской Динского района 13-летний мальчик провалился под лед и погиб.мВ Славянском районе нашли тело утонувшего рыбака, который также провалился под лед. В Краснодаре в районе Затона под лед провалилась 11-летняя девочка — ее удалось спасти.

Мэрия Краснодара пообещала до конца 2023 года достроить и ввести в эксплуатацию новую детскую поликлинику в микрорайоне Гидростроителей, которую начинало возводить Минобороны.

В Новороссийске в одной из квартир многоквартирного дома произошло возгорание. Из-за этого пожарные эвакуировали 78 жильцов.

Бывший главный тренер ФК «Краснодар» Александр Сторожук, которого отправили в отставку в начале января, возглавил тульский «Арсенал», который сейчас выступает в первой лиге российского футбола.

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