В Славянском районе рыбак провалился под лед и утонул

В Славянском районе нашли тело утонувшего рыбака. Об этом сообщает местное издание «Заря Кубани».

Фото: Заря Кубани

Спасатели извлекли тело мужчины около 6:00 на лимане Фуртовый. По данным издания, мужчина провалился под лед. Обстоятельства гибели рыбака уточняются.

Это не первый случай происшествий на льду за последние дни в Краснодарском крае. 13 января в станице Старомышастовской Динского района 13-летний мальчик провалился под лед и погиб. По факту происшествия проводится доследственная проверка. 14 января в Краснодаре в районе Затона под лед провалилась 11-летняя девочка — ее удалось спасти.

15 января пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщила, что с начала недели провела 130 профилактических бесед с населением о безопасности нахождения на воде и вблизи нее. «На территории Краснодарского края наблюдается потепление, в связи с этим нахождение людей на льду становится опасным для жизни»,— подчеркивают в МЧС.

Алексей Белянин

Читайте нас в Telegram