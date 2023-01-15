В Сочи в ДТП погиб водитель вылетевшей в кювет бетономешалки

В Сочи один человек погиб в ДТП с участием грузовика и бетономешалки. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В Сочи перевернулась бетономешалка, ее водитель погиб

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Авария произошла 15 января в 12:10. По данным ведомства, водитель бетономешалки Shacman, двигаясь в сторону Красной Поляны, не выдержал безопасную дистанцию между своим автомобилем и автобусом Higer, который в этот момент ехал без пассажиров. Грузовик врезался в автобус, а затем выехал на встречную полосу, съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП 27-летний водитель бетономешалки погиб на месте ДТП. Как пишет Telegram-канал «ЧП Сочи», из-за аварии на некоторое время оказалось перекрыто движение по старому Краснополянскому шоссе. Сейчас опрокинувшийся автомобиль уже достали из кювета, однако движение по-прежнему ограничено — пропускают только автобусы.

Алексей Белянин

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