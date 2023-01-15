Бывший главный тренер «Краснодара» возглавил тульский «Арсенал»

Бывший главный тренер ФК «Краснодар» Александр Сторожук возглавил тульский «Арсенал». Контракт с ним заключен на 1,5 года, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Арсенал»

«Для меня честь тренировать команду с большими традициями, которой является "Арсенал". Работа начинается с этой минуты, будем стремиться выполнить высокую задачу, поставленную перед клубом. Работа и дисциплина — на это обращаю особое внимание, важны микроклимат в команде и налаженный быт»,— прокомментировал господин Сторожук свое назначение.

Александр Сторожук был наставником ФК «Краснодар» с марта 2021 года по конец 2022 года. Минувший сезон под его руководством «Краснодар» завершил на четвертом месте, набрав 50 очков. Перед зимней паузой сезона 2022/2023 года «быки» занимали восьмое место, набрав 25 очков после 17 игр.

4 января краснодарский клуб объявил о назначении главным тренером сербского специалиста Владимира Ивича. Господин Сторожук вернулся к должности наставника «Краснодара-2», который он возглавлял до прихода в основную команду.

ФК «Арсенал» в 2016–2022 годах выступал в высшем российском футбольном дивизионе, однако по итогам последнего сезона не смог сохранить «прописку» в ней и вылетел в первую лигу. Сейчас команда занимает шестую позицию в турнирной таблице, имея в активе 32 очка после 20 игр.

Алексей Белянин

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