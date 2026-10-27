Сирия закрыла единственный КПП на границе с Иорданией

Власти Иордании заявили, что с сирийскими группировками связаны стрелки, напавшие на церковь в иорданской провинции Эль-Карак. 23 октября на похоронную процессию в деревне Хамуд ворвались трое мужчин и начали стрельбу. Девять человек погибли, еще 40 пострадали. href="/doc/9060420">Задержаны трое подозреваемых.