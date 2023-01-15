В Краснодаре отремонтируют участок дороги по улице Чернышевского

В Краснодаре отремонтируют ул. Чернышевского — на участке от ул. 40-летия Победы до ул. им. Жлобы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Протяженность участка составит 1,45 км.

На месте ремонта заменят асфальтовое покрытие, установят знаки и нанесут новую разметку.

«Улица Чернышевского — важная транспортная артерия, которая должна быть в надлежащем состоянии. Параллельно в городе идут работы по нацпроекту на улицах Пугачева, Полины Осипенко, Фрунзе, Деповской и Пионерской»,— рассказала и. о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Согласно сайту госзакупок, стоимость ремонтных работ составит 34,4 млн руб. Работы выполнит ООО «СтройЮгРегион». Летом 2022 года компания выиграла тендер на ремонт 21 участка улиц в Краснодаре общей стоимостью 893,2 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СтройЮгРегион» зарегистрировано в Новороссийске в 2010 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В 2021 году выручка компании составила 10,2 млрд руб., чистая прибыль — 8,8 млрд руб. Владельцем организации является депутат Заксобрания Краснодарского края от «Единой России», президент Союза дорожников Кубани Александр Карпенко.

Алексей Белянин

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