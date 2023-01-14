В Краснодаре на Затоне спасли 11-летнюю девочку, провалившуюся под лед

14 января в Краснодаре в районе Затона под лед провалилась 11-летняя девочка. Ее удалось спасти, сообщает пресс-служба ЕДДС по городу.

«Сегодня спасатели МКУ МО г. Краснодар ПАСС «Служба спасения» извлекли из подо льда девушку 2011 года рождения в районе Затона и оказали первую медицинскую помощь», - отметили в ЕДДС по Краснодару.

13 января в станице Старомышастовской Динского района 13-летний мальчик провалился под лед и погиб. По факту гибели подростка организована доследственная проверка.

Татьяна Ручкина

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