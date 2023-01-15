При столкновении ВАЗ и Porsche Cayenne под Армавиром погиб пожилой водитель

В Новокубанском районе погиб 72-летний водитель при столкновении автомобилей ВАЗ-2114 и Porsche Cayenne. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 15 января около 13:00 на 27-м километре трассы Армавир ¬– станица Отрадная. По данным Госавтоинспекции, водитель отечественного автомобиля, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил иномарке, которая двигалась навстречу. Водитель «ВАЗа» скончался на месте происшествия.

Днем 15 января в Сочи погиб водитель бетономешалки: он врезался в автобус, выехал на встречную полосу и опрокинулся к в кювет.