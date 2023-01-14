В Динском районе 13-летний подросток провалился под лед и погиб

В станице Старомышастовской Динского района 13-летний мальчик провалился под лед и погиб. Об этом сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла 13 января около 20 часов. В ведомство поступило сообщение о том, что ребенок играл на льду, образовавшемся на реке Кочеты, и провалился.

На место для поисковых работ выехали спасатели, пожарные, медики, сотрудники полиции и местной администрации. Из воды достали тело ребенка. После его обнаружения родителям мальчика оказали медицинскую помощь, сообщили в министерстве ГО и ЧС по региону.

Татьяна Ручкина

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