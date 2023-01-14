Детскую поликлинику в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре планируют сдать к концу года

Завершить строительство и сдать в эксплуатацию детскую поликлинику по проспекту Писателя Знаменского в Краснодаре планируется к концу 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Благодаря поддержке краевой администрации в следующем году дети этого района смогут получить квалифицированную помощь, не тратя много времени на дорогу»,— отметил директор городского департамента строительства Иван Горобец.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству плиты перекрытия третьего этажа и каменная кладка первого этажа. После сдачи медучреждение передадут в ведение минздрава Кубани.

Строительство поликлиники на Гидрострое началось в 2006 году. Его вело Минобороны РФ. Однако в 2010 году объект был заморожен. В июне 2020 года был заключен контракт с подрядной организацией на разработку проекта достройки медучреждения. Через год стало известно, что специалисты ищут дополнительные технические решения для укрепления фундамента и каркаса существующего здания.

Новый соцобъект начали строить 1 июня 2022 года. На его возведение из краевого бюджета выделили 649 млн руб. Площадь земельного участка, на котором разместится поликлиника, составляет более 4 тыс. кв. м. Общая площадь здания — более 6 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина

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