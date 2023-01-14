Мэрия Анапы продолжит отстаивать в Верховном Суде запрет на строительство ЖК на месте винзавода

Администрация Анапы продолжит отстаивать в Верховном суде РФ запрет на строительство комплекса 20-этажных домов на месте винзавода «Лазурный». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

ЖК должен появиться на Анапском шоссе, 1. Однако застройщик планирует на двух га построить столько жилья, сколько по градостроительным нормативам разрешено возводить не менее чем на 20 га. Кроме того, при строительстве комплекса не планируется возведение социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

«Моя позиция в этом вопросе прямая, конкретная и жесткая. Мы подали кассационную жалобу на имя председателя Президиума Верховного Суда с детальным изложением всех негативных последствий такой стройки и процессуальных нарушений. И мы будем в рамках наших полномочий продолжать отстаивать интересы нашего города и его жителей», - отметил глава Анапы Василий Швец.

По генплану курорта и правилами землепользования и застройки, территория данного участка предусматривает многофункциональную общественно-деловую зону, а не жилую застройку. Однако застройщик объекта - ООО СЗ «Гамма» - планирует нарушить градостроительные нормы и возвести десять 20-этажных домов на 1839 квартир.

Разрешение на строительство ЖК было выдано в 2019 году. В конце 2020 года его отменило постановление мэрии Анапы. Однако застройщик обратился в суд, который встал на его сторону. В ноябре 2022 года мэрия обратилась в Верховный суд РФ, чтобы обжаловать решение и добиться запрета на строительство ЖК.

Татьяна Ручкина

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