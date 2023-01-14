В Новороссийске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 78 человек

В Новороссийске в одной из квартир многоквартирного дома произошло возгорание. Из-за этого пожарные эвакуировали 78 жильцов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло в 16:38 в одной из квартир дома, расположенного на улице Карамзина 53. Через пять минут на место прибыли пожарные. К 16:50 пожар был локализован на площади 30 кв. м. Еще через пять минут его полностью ликвидировали.

По данным МЧС, пострадавших при возгорании нет. В ликвидации пожара участвовали 15 человек и пять единиц техники.

Татьяна Ручкина

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