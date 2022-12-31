Что ждет россиян в январе 2023 года

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, единый налоговый платеж, универсальное пособие на детей и другие нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

С 1 января Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) будут объединены в одну организацию. Она возьмет на себя функции обоих органов. Новая структура будет называться Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Однако все нормативные акты ПФР и ФСС продолжат действовать.

Как Госдума разрабатывала проект объединения двух структур — в материале “Ъ”.

С 1 января появится единый налоговый платеж. Порядок его уплаты заключается в перечислении в бюджет налоговых платежей единой суммой путем подачи одного общего платежного поручения. Кроме того, закон устанавливает единые сроки уплаты налогов: декларации необходимо представлять не позднее 25-го числа, а страховые взносы — 28-го числа.

Почему крупные компании просили отсрочить нововведение — в материале “Ъ”.

С 1 января вводятся новые госпошлины для автовладельцев. Заплатить придется за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации — 1 тыс. руб., за выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов — 1,5 тыс. руб., за продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов — 1 тыс. руб.

Как изменились продажи автомобилей в 2022 году — в материале “Ъ”.

С 1 января долги по штрафам ГИБДД и прочим задолженностям будут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов.

Как оплатить штрафы ГИБДД онлайн — в материале “Ъ”.

С 1 января увеличатся ставки некоторых акцизов. Изменения коснутся этилового спирта, виноматериалов, виноградных и фруктовых сусел, алкогольной продукции, табака и табачных изделий, электронных сигарет, легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт и мотоциклов, бензина, дизельного топлива и моторных масел.

Как производители электронных сигарет просили не повышать акцизы — в материале “Ъ”.

С 1 января минимальный размер оплаты труда будет повышен до 16 242 руб. в месяц. Одновременно прожиточный минимум будет увеличен до 14 375 руб.

Как депутаты повышали МРОТ — в материале “Ъ”.

С 1 января на единой цифровой платформе можно будет в электронном виде оформить договор гражданско-правового характера (ГПХ). Кроме того, сотрудники, работающие по договорам ГПХ, смогут получать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком.

Какие вопросы к договорам гражданско-правового характера возникли у ФНС — в материале “Ъ”.

С 1 января будет введено универсальное пособие на детей. Оно объединит в себе сразу несколько выплат. Получить льготу смогут нуждающиеся семьи с детьми младше 17 лет и беременные, вставшие на учет в женской консультации на ранних сроках.

Как правительство разрабатывало пособие — в материале “Ъ”.

С 1 января через портал «Госуслуг» можно будет подать заявления о получении пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячной выплаты по уходу за ребенком.

Какие меры социальной поддержки появились в 2022 году — в материале “Ъ”.

С 1 января расширяется перечень приложений, которые необходимо предустанавливать на гаджеты. В новый список войдут «2ГИС» и «Литрес» для смартфонов и планшетов на Android и iOS, Kaspersky Free для персональных компьютеров и Rutube и VK Video для телевизоров с функцией Smart TV.

Как правительство расширяло перечень — в материале “Ъ”.

С 1 января перестают действовать положения о выплате Генпрокуратурой РФ денежной компенсации по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Что дал россиянам ЕСПЧ — в материале “Ъ”.

С 1 января начнется перевод создания и развития федеральных государственных информационных систем (ГИС) на единую цифровую платформу «Гостех». Завершить этот процесс планируется до конца 2025 года.

Подробнее о новой системе — в материале “Ъ”.

С 1 января вводятся количественные ограничения на вывоз минеральных удобрений за пределы РФ. Исключения составляют страны—члены ЕАЭС.

Как правительство вводило квоты — в материале “Ъ”.

С 1 января вступает в силу закон, дающий право правительству продлить отсрочку обязательств туроператоров по турам, приобретенным гражданами до 24 февраля 2022 года включительно. Общая задолженность туроператоров перед туристами по всем несостоявшимся из-за внешних обстоятельств (ковид, санкции) турам с 2020 года составляет сейчас, по разным оценкам, от 2 млрд до 4 млрд руб.

О ситуации на рынке внутреннего туризма — в материале “Ъ”.

Василий Кузнецов