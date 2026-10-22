В Кремле все еще не приняли решение о поездке Путина на G20 в Майами
Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати (G20) в Майами пока не принято. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Есть приглашение на этот саммит, оно будет рассматриваться с учетом всех обстоятельств»,— сказал господин Песков на брифинге. По поводу возможности подписать мирное соглашение по Украине на этом саммите пресс-секретарь отметил, что ничего нового по этой теме нет.
Саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря. Госсекретарь США Марко Рубио накануне говорил, что «вероятность участия Путина в саммите в Майами есть», но подтверждения американская сторона пока не получала. Штаты также ожидают прибытия на мероприятие министра иностранных дел России Сергея Лаврова.