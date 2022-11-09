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Коммерсантъ FM
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«Гостеху» уточнили даты

Правительство определило сроки перевода ГИС на единую цифровую платформу

Белый дом уточнил планируемые сроки обязательного перевода на единую цифровую платформу «Гостех» создания и развития федеральных и региональных государственных информационных систем (ГИС). Так, для первых предусмотрен срок с 1 апреля 2023 года, для вторых — с 1 января 2024 года. Завершить переход для федеральных ГИС планируется до конца 2025 года, для региональных ГИС — до конца 2026 года. Предполагается, что создание и развитие ГИС на платформе позволит в том числе повысить их безопасность, а также снизить затраты на модернизацию.

Минцифры подготовило проект указа президента о поэтапном переходе создания и развития ГИС за счет бюджетных средств на единой цифровой платформе «Гостех». В соответствии с документом, размещенным на портале regulation.gov.ru, обязательное использование «Гостеха» и государственной единой облачной платформы (ГЕОП) для федеральных ГИС предусмотрено с 1 апреля 2023 года, региональных ГИС — с 1 января 2024 года. В первом случае завершить переход планируется до 31 декабря 2025 года, во втором — до 31 декабря 2026 года. Правительство должно в десятимесячный срок обеспечить внесение в законодательство необходимых изменений.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко уже сообщал о необходимости по указанию президента осуществить обязательный переход и использование «Гостеха» при создании и развитии ГИС с 2023 года для федеральных органов исполнительной власти, а с 2024 года — для регионов. «Сейчас очень важно запустить работу по выделению на “Гостехе” для всех ГИС базовых типовых сервисов, которые могут переиспользовать ФОИВ и регионы. Минцифры необходимо сформировать перечень до конца года, а также внести их разработку в ведомственные программы цифровой трансформации»,— говорил он.

Поэтапный переход на «Гостех» призван устранить зависимость ГИС от иностранных производителей ПО, исключить санкционные риски при создании, развитии и эксплуатации информсистем, повысить их безопасность, надежность и отказоустойчивость, а также снизить расходы на модернизацию, указывают разработчики документа. Напомним, что сокращения госрасходов предполагается добиться за счет того, что каждая ГИС содержит до 80% типового функционала.

Порядок перехода, включая сроки, этапы, критерии для обязательности использования «Гостеха», должен утвердить в двухмесячный срок президиум правкомиссии по цифровому развитию. Для наделения правкомиссии соответствующим полномочием Минцифры также разработало проект поправок к постановлению правительства №1065 от 7 сентября 2018 года.

В проекте указа отмечается, что председатель правительства, в том числе принимая во внимание технологическую и экономическую целесообразность перехода на «Гостех» и ГЕОП, может принять решение об исключении обязательности создания и развития отдельных ГИС на этих платформах. Также действие документа не распространяется на ГИС, обеспечивающие обработку сведений, содержащих гостайну, тайну следствия и судопроизводства, а также сведений о лицах, в отношении которых применяются меры госзащиты, и самих этих мерах. Создание, развитие и эксплуатация федеральных ГИС министерств, служб и агентств, находящихся в подчинении президента, а также ГИС Москвы на платформе «Гостех» и ГЕОП осуществляется по решениям их руководителей, в том числе с учетом технологической и экономической целесообразности перехода.

Напомним, что в октябре текущего года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении концепции и дорожной карты развития платформы «Гостех» (см. подробнее “Ъ” от 26 октября). Ее работа в экспериментальном режиме началась в 2020 году и продлится до конца этого года.

Венера Петрова

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