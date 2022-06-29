Фонд новой социальной ответственности

Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении пакет документов, предполагающий объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд. Нынешняя версия схемы работы будущей организации отличается от изначальной. В частности, предложена новая организационно-правовая форма фонда, система его управления и схема назначения председателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сегодня в Госдуме состоится второе чтение пакета документов о создании в РФ Социального фонда — объединения ПФР и ФСС. Главной целью реформы, напомним, заявлено повышение качества управления социальными услугами для населения и переход на единый тариф страховых взносов с 2023 года (подробнее см. “Ъ” от 28 января).

Как стало известно “Ъ”, основные изменения в проект федерального закона «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ» были внесены с учетом критики юристов государственно-правового управления президента (ГПУ). Она стала основой для отзывов правового управления самой Госдумы и частично — комитета по социальной политике (подробнее см. “Ъ” от 8 июня). «Мы проделали большую работу, чтобы оптимизировать поступившие к нам документы под нормы текущего законодательства»,— отметил в ходе вчерашнего заседания комитета его глава Ярослав Нилов. В частности, ко второму чтению переработаны предложения по организационно-правовой форме будущего фонда — до внесения в Госдуму Минтруд предлагал ввести в Гражданский кодекс новый тип организации (внебюджетный фонд), теперь же законопроект описывает Социальный фонд как «государственное учреждение в форме внебюджетного фонда». В результате, благодаря тому, что текст ФЗ о будущем фонде привели в соответствие с ФЗ «О некоммерческих организациях», в России появится новый, четвертый тип государственного учреждения, пояснил Ярослав Нилов. Его учредителем выступило правительство, оно же будет отвечать по «государственным» обязательствам будущего фонда. Сам фонд, в свою очередь, станет учредителем подведомственных ему региональных подразделений.

Изменится и предложенная Минтрудом форма управления фондом. Ко второму чтению из проекта ФЗ исчезла норма о создании его наблюдательного совета из представителей обеих палат парламента, профсоюзов и работодателей — теперь они смогут стать членами правления фонда при условии сменяемости «не реже, чем раз в три года», пояснил на вчерашнем заседании комитета замглавы Минтруда Андрей Пудов. Главу фонда, как и сейчас, будет назначать глава правительства, выбирая из кандидатур, предложенных Минтрудом. При этом назначение состоится только после 1 января 2023 года — до этого руководить ПФР и ФСС будут временно исполняющие обязанности их глав. Главы региональных отделений объединенного фонда будут назначаться его председателем по согласованию с Минтрудом и «с учетом мнения региональных властей».

Хотя различия версий законопроектов могут показаться несущественными — или существенными только с точки зрения высококвалифицированных юристов,— они, тем не менее, являются продуктом существующих в социальном блоке персональных противоречий. Так, отмечает источник “Ъ” в Белом доме, несмотря на то что формально должность главы будущего фонда ограничена в своих возможностях, вопрос о том, кто займет это место, является весьма важным. Напомним, глава фонда утверждается руководителем правительства Михаилом Мишустиным, непосредственно же работу фонда в Белом доме курирует социальный вице-премьер Татьяна Голикова.

Анастасия Мануйлова