Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фонд новой социальной ответственности

Госдума повторно оценит слияние ПФР и ФСС

Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении пакет документов, предполагающий объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд. Нынешняя версия схемы работы будущей организации отличается от изначальной. В частности, предложена новая организационно-правовая форма фонда, система его управления и схема назначения председателя.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сегодня в Госдуме состоится второе чтение пакета документов о создании в РФ Социального фонда — объединения ПФР и ФСС. Главной целью реформы, напомним, заявлено повышение качества управления социальными услугами для населения и переход на единый тариф страховых взносов с 2023 года (подробнее см. “Ъ” от 28 января).

Как стало известно “Ъ”, основные изменения в проект федерального закона «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ» были внесены с учетом критики юристов государственно-правового управления президента (ГПУ). Она стала основой для отзывов правового управления самой Госдумы и частично — комитета по социальной политике (подробнее см. “Ъ” от 8 июня). «Мы проделали большую работу, чтобы оптимизировать поступившие к нам документы под нормы текущего законодательства»,— отметил в ходе вчерашнего заседания комитета его глава Ярослав Нилов. В частности, ко второму чтению переработаны предложения по организационно-правовой форме будущего фонда — до внесения в Госдуму Минтруд предлагал ввести в Гражданский кодекс новый тип организации (внебюджетный фонд), теперь же законопроект описывает Социальный фонд как «государственное учреждение в форме внебюджетного фонда». В результате, благодаря тому, что текст ФЗ о будущем фонде привели в соответствие с ФЗ «О некоммерческих организациях», в России появится новый, четвертый тип государственного учреждения, пояснил Ярослав Нилов. Его учредителем выступило правительство, оно же будет отвечать по «государственным» обязательствам будущего фонда. Сам фонд, в свою очередь, станет учредителем подведомственных ему региональных подразделений.

Изменится и предложенная Минтрудом форма управления фондом. Ко второму чтению из проекта ФЗ исчезла норма о создании его наблюдательного совета из представителей обеих палат парламента, профсоюзов и работодателей — теперь они смогут стать членами правления фонда при условии сменяемости «не реже, чем раз в три года», пояснил на вчерашнем заседании комитета замглавы Минтруда Андрей Пудов. Главу фонда, как и сейчас, будет назначать глава правительства, выбирая из кандидатур, предложенных Минтрудом. При этом назначение состоится только после 1 января 2023 года — до этого руководить ПФР и ФСС будут временно исполняющие обязанности их глав. Главы региональных отделений объединенного фонда будут назначаться его председателем по согласованию с Минтрудом и «с учетом мнения региональных властей».

Хотя различия версий законопроектов могут показаться несущественными — или существенными только с точки зрения высококвалифицированных юристов,— они, тем не менее, являются продуктом существующих в социальном блоке персональных противоречий. Так, отмечает источник “Ъ” в Белом доме, несмотря на то что формально должность главы будущего фонда ограничена в своих возможностях, вопрос о том, кто займет это место, является весьма важным. Напомним, глава фонда утверждается руководителем правительства Михаилом Мишустиным, непосредственно же работу фонда в Белом доме курирует социальный вице-премьер Татьяна Голикова.

Анастасия Мануйлова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...