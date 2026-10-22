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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Мир

Песков предупредил о вреде «мегафонной дипломатии» для переговоров по Украине

Публичное обсуждение предложений по урегулированию военного конфликта на Украине может навредить переговорам, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, посреднические услуги в этом сложном переговорном процессе «осуществляются в тишине».
«Какая-либо "мегафонная дипломатия" здесь может только навредить. Публичное обсуждение встречных предложений тоже может только навредить»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
21 октября Владимир Путин в Петербурге встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Он представил российском президенту комплексное предложение по урегулированию конфликта на Украине, согласованное с Европой. Встреча длилась около трех часов. Москва выразила готовность продолжать трехсторонние переговоры с участием представителей Вашингтона и Киева.
Подробности — в материале «Ъ» «Путешествие из Петербурга в Шэньчжэнь».