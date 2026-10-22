Песков предупредил о вреде «мегафонной дипломатии» для переговоров по Украине
Публичное обсуждение предложений по урегулированию военного конфликта на Украине может навредить переговорам, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, посреднические услуги в этом сложном переговорном процессе «осуществляются в тишине».
«Какая-либо "мегафонная дипломатия" здесь может только навредить. Публичное обсуждение встречных предложений тоже может только навредить»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
21 октября Владимир Путин в Петербурге встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Он представил российском президенту комплексное предложение по урегулированию конфликта на Украине, согласованное с Европой. Встреча длилась около трех часов. Москва выразила готовность продолжать трехсторонние переговоры с участием представителей Вашингтона и Киева.