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Коммерсантъ FM
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Производители электронных сигарет попросили правительство не повышать акцизы

Профессиональный альянс участников рынка электронных никотиновых систем и Союз предприятий индустрии никотиносодержащей продукции направили председателю правительства России Михаилу Мишустину совместное письмо, в котором призвали кабмин не повышать акциз на никотиносодержащие жидкости. Участники рынка считают, что увеличение фискальной нагрузки не позволит рынку электронных сигарет выйти в легальное поле.

В письме, с содержанием которого ознакомились «Ведомости», говорится, что повышение акцизов, предложенное Минфином, повысит долю косвенного налога до 94–96% в стоимости продукции — тогда как во всем мире данный показатель составляет 13–15% от цены.

«Сейчас примерно 90% рынка электронных систем доставки никотина находится в серой зоне и не платит акциз»,— считают авторы обращения, также направленного в Минпромторг. По мнению директора СПИНИ Дмитрия Владимирова, в случае повышения акциза рынок может полностью уйти в «черную зону». 6 декабря Минфин предложил индексировать акцизы на никотиносодержащую продукцию на 25–30%. Таким образом, их размер достигнет уровня фискальной нагрузки на табачный рынок.

Подробнее о повышении акцизов на электронные сигареты — в материале «Ъ» «Таможня выпускает пар».

Андрей Сапожников

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