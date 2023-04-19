Оплатить штраф ГИБДД онлайн 2023

Как узнать про свои штрафы ГИБДД, почему их стоит уплачивать своевременно и как сделать это онлайн — в материале “Ъ”.

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Сегодня существует возможность через интернет не только проверить наличие штрафов ГИБДД, но и уплатить их. Это можно сделать несколькими способами. При своевременной уплате штрафов гражданин получает скидку. За неоплату постановления могут применятся различные меры наказания. Их определяет суд. Кроме того, существует срок давности неуплаты штрафов ГИБДД.

Как узнать про свои штрафы ГИБДД

Проверить наличие штрафов можно на портале «Госуслуги», на сайте Госавтоинспекции и в личном кабинете некоторых банков. В Москве такая возможность есть еще и на порталах Mos.ru и «Московский транспорт». Кроме того, в столице есть возможность настроить уведомления о штрафах ГИБДД по СМС с номера 7377, по нему также можно проверить наличие постановлений.

Адвокат Сергей Радько:

«Ситуации, когда автовладельцу ничего не известно о штрафе, довольно типичны, и причин тому несколько.

Первая — проживание не по месту регистрации. Письмо с копией постановления направляется по адресу, указанному в свидетельстве о регистрации автомобиля. Соответственно, если владелец там реально не проживает, он может не получить это письмо и не узнать о штрафе.

Причина вторая — смена места жительства. Многие автовладельцы после смены адреса регистрации (прописки) не изменяют эти сведения в ГИБДД, и в результате письма (а также налоговые уведомления) приходят по прежнему месту жительства.

Причина третья — сбой в доставке или получении. Дело в том, что заказные письма из разряда "административные" хранятся на почте только семь дней. И если письмо поступило в почтовое отделение по месту жительства автовладельца, например, в пятницу, а он при этом уехал на выходные и письмо забрать не успел — несколько дней теряется. Потом начинается новая рабочая неделя, в суматохе которой можно не успеть или забыть о письме.

В любом случае контролировать наличие штрафов сегодня можно как в многочисленных специальных приложениях, так и в интернет-банке, а также через "Госуслуги"».

Как уплатить штраф ГИБДД онлайн

Уплатить штраф через интернет можно несколькими способами. С помощью портала госуслуг и на сайте Госавтоинспекции. Кроме того, уплатить штрафы онлайн можно в приложениях и на сайтах различных банков через личный кабинет. Для этого понадобится номер постановления.

Почему стоит уплачивать штрафы ГИБДД своевременно

С 1 января 2016 года при уплате штрафа в течение 20 дней водитель получает скидку в размере 50%. Однако эта возможность распространяется не на все виды постановлений.

Уплатить штраф необходимо в течение 60 дней, с момента вступления в силу. Постановление вступает в силу через десять дней после получения, если оно не было обжаловано.

Уплата штрафа отслеживается через федеральную базу данных поступлений в бюджет. Если водитель не уплатил штраф в течение 70 дней, то инспектор или судья отправляют копию постановления в федеральную службу судебных приставов.

За неоплату постановления к водителю могут применятся различные меры наказания. Сумма штрафа может быть увеличена в два раза относительно первоначального постановления, при этом она не должна быть менее 1 тыс. руб. Кроме того, водителю может грозить арест на срок до 15 суток или 50 часов обязательных общественных работ. Решение о виде наказания принимает суд. Заключение на срок до 15 суток нельзя применить к тем водителям, чье нарушение было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Срок давности по наказанию за неуплату штрафа ГИБДД составляет два года с момента его вступления в силу.

Адвокат Сергей Радько:

«Обжалование постановления о наложении штрафа производится путем подачи жалобы на него. Жалоба подается начальнику того инспектора, который вынес постановление, либо в суд. Возможна подача жалобы в электронном виде через соответствующие сервисы (и иногда даже такие жалобы рассматриваются в течение нескольких часов). Однако такой способ больше подходит для обжалования наиболее простых случаев, когда очевидна ошибочность наказания — например, штраф за превышение скорости автомобилем при его перевозке на эвакуаторе и т. п.

Если же ситуация требует внимания и оценки либо изучения дополнительных документов и истребования доказательств (например, нарушение совершено покупателем автомобиля, вовремя его не перерегистрировавшим на себя, есть сомнения в правильности установки дорожных знаков или разметки, возможная ошибка в работе системы автоматической фиксации нарушений и т. п.) — подавать такую жалобу необходимо в суд по месту нарушения и уже в судебном заседании доказывать необоснованность наказания».

Василий Кузнецов, группа «Прямая речь»