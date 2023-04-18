Социальные программы и политика РФ в 2023 году

В текущем году гражданам России стали доступны новые меры социальной поддержки, подготовленные законодателями еще до 1 января. После начала спецоперации на Украине и появления экономических рисков власти усилили работу над введением новых пособий и льгот.

Меры поддержки семей с детьми

С 1 января 2023 года изменились правила выплат детских пособий. Законодатели объединили несколько видов социальных пособий на детей и беременных женщин в единое.

С помощью нововведения власти сделали акцент на всестороннем анализе материального положения льготных категорий граждан. Выплата предоставляется только тем, у кого доходы и имущество не превышают установленные нормы. Кроме того, не предполагается выплата пособия безработным, не имеющим уважительных причин.

Как и прежде, на помощь могут рассчитывать женщины, которые встали на учет на сроке беременности до 12 недель, и родители детей от 0 до 17 лет включительно. Выплаты продлеваются на время очного обучения до 23 лет.

Так государство переходит к более адресной помощи. Теперь выплаты унифицированы, учитывают потребности конкретной семьи и обеспечивают поддержку в течение всего периода взросления ребенка.

Единое пособие призвано заменить пять видов ранее действовавших социальных мер поддержки:

— ежемесячное пособие по беременности, которое получали женщины, вставшие на учет на сроках до 12 недель;

— ежемесячное пособие на первого ребенка до достижения им 3 лет;

— ежемесячное пособие на третьего ребенка до достижения им 3 лет (региональная мера поддержки — есть не во всех регионах и предоставляется по разным правилам);

— ежемесячное пособие на ребенка от 3 до 7 лет;

— ежемесячное пособие на ребенка от 8 до 17 лет.

Материнский капитал и пособия родителям новорожденных

Помимо единого пособия для семей возможно оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Для ее получения среднедушевой доход должен быть не больше двух прожиточных минимумов. Ранее родители могли это сделать только при рождении второго ребенка.

Что касается материнского капитала, то в 2023 году при рождении первого ребенка родители могут получить 589,5 тыс. руб., что на 65 тыс. больше нормы 2022 года. Если в семье родится второй ребенок, то сумма материнского капитала увеличится по сравнению с минувшим годом на 85,9 тыс., составив 779 тыс. руб. Но если семья уже получила сертификат на первенца, то в этом случае размер госпомощи составит 189,5 тыс. руб., что на 20,9 тыс. больше, чем в 2022 году.

Кроме того, с 1 января пособие по уходу за ребенком до полутора лет для трудоустроенных родителей составит 40% от среднего заработка за два года до его назначения. Чтобы рассчитать его размер, максимальный заработок нужно умножить на среднее количество дней в месяце (30,4) и на 0,4. Максимальная сумма пособия по уходу составит в 2023 году 33 281 руб.

Индексация других пособий

С 1 января 2023 года в России проиндексировали минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,3%, до 16 242 руб. в месяц, прожиточный минимум — на 3,3%, до 14 375 руб. на душу населения. Также с начала года увеличили страховые пенсии неработающим пенсионерам — повышение составило 4,8%.

С 1 февраля 2023 года некоторые пособия и компенсации также были проиндексированы на 11,9%. Среди таких выплат — пособие на погребение (7 793 руб.). Максимальный размер единовременной компенсации при несчастном случае на производстве увеличился со 117 722 руб. до 131 731 руб., а ежемесячной выплаты — с 90 517 руб. до 101 288 руб.

Также с 1 февраля 2023 года на 11,9% стали больше размеры ежемесячных денежных выплат, которые реализуются через Социальный фонд России федеральным льготникам — ветеранам боевых действий, инвалидам и т. д.

Марина Колоколова