Велика Россия, и отдыхать есть куда

За счет программ господдержки, сниженных тарифов на размещение в отелях Москвы и Санкт-Петербурга, роста популярности экскурсионных маршрутов и снижения конкуренции со стороны зарубежных направлений сегменту организованных туров внутри страны удалось нарастить продажи на 10–20%. Единственным проблемным регионом для туроператоров стал Крым, куда поток организованных туристов за год сократился на 30–80%. В будущем году рост внутреннего туризма составит 10–15%, ожидают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рост продаж организованных туров по России по итогам 2022 года составил 16% год к году, сообщил туроператор «Алеан». Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин указывает, что без учета Крыма продажи его компании выросли на 20%, с учетом — на 10%. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева указывает, что оператор зафиксировал положительную динамику по всем регионам за исключением Крыма. В Fun&Sun указывают, что число отправленных по стране туристов выросло почти вдвое, примерно до 500 тыс. человек. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин считает, что продажи туров по стране за год выросли на 15%.

Организованный сегмент внутреннего туризма рос в этом году заметно за счет действовавших программ кешбэка и субсидирования чартерных рейсов по стране, отмечает господин Горин. По прогнозам Минэкономики, общий внутренний турпоток в этом году составит 61 млн человек, что на 9% выше год к году. Дмитрий Горин считает, что около 20% россиян покупают туры по стране. Сергей Ромашкин оценивает долю организованных путешественников во внутреннем потоке в 40–45%, в то время как в 2019 году речь шла о 35%.

Турпоток в Крым, согласно данным «Алеана», по итогам этого года сократился более чем на 30%, регион стал единственным показавшим отрицательную динамику. Еще один собеседник “Ъ” на рынке говорит, что зафиксировал падение на 55%. Другой источник “Ъ” заметил сокращение организованных туров в Крым на 80% год к году. Обвал спроса в этом году связан с действующими с конца февраля ограничениями на авиасообщение и опасениями путешественников, указывают собеседники “Ъ”.

Туроператоры называют наиболее крупным организованным рынком Краснодарский край. В «Алеане» указывают, что спрос на отдых в Сочи в этом году вырос на 30%, в «Интуристе» говорят о 40%. В регион Кавказских Минеральных Вод, по данным «Алеана», турпоток за год вырос на 47%. Дарья Домостроева также указывает на общее увеличение интереса к экскурсионным поездкам на Кавказ.

Москва и Санкт-Петербург в этом году сформировали около 40% внутреннего турпотока, считают в «Алеане». Госпожа Домостроева указывает, что для многих путешественников направления стали альтернативой коротким европейским поездкам. Недозагрузка отелей из-за дефицита интуристов привела к снижению тарифов для турбизнеса. «Осенью были туры на выходные в Москву с двумя ночевками в отеле категории "четыре звезды" стоимостью 4 тыс. руб.»,— приводит пример Дарья Домостроева. Хотя в целом стоимость экскурсионных поездок в Москву и Санкт-Петербург, по оценкам «Алеана», в этом году выросла на 10–20%.

В то же время, по данным «Алеана», заметный рост (на 50–60%) наблюдался на экскурсионные и экологические туры на Урал, Байкал и в Сибирь. «В таких поездках россияне чаще пользуются услугами туроператоров»,— говорит Сергей Ромашкин.

Туроператоры надеются на рост и в 2023 году. Так, в «Алеане» рассчитывают на прирост в 10–15%. Сергей Ромашкин указывает, что в моменте спрос на летние программы в рамках акций раннего бронирования превышает прошлогодний на 80%. Но в декабре туроператоры продают около 10% от летних объемов. Число мер господдержки в следующем году может сократиться. Так, финансирования на программу туристического кешбэка пока не предусмотрено.

Александра Мерцалова