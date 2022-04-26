Не счетом единым

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Планируемый переход компаний в 2023 году на механизм единого налогового счета (ЕНС), призванный снизить административную нагрузку на малый бизнес, для крупных налогоплательщиков может вылиться в рост издержек из-за необходимости перестройки бизнес-процессов. О таких рисках представители крупных компаний вчера говорили в Госдуме, попросив отсрочить запуск нового механизма. Представители Минфина, ФНС и бюджетного комитета палаты проанализировать риски согласились, но указали, что выбор предлагается сделать в пользу наибольшего числа налогоплательщиков и что развилки между предложенным обязательным и добровольным порядком перехода на единый счет уже не существует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров пообещал, что депутаты проанализируют опасения крупных компаний по поводу единого налогового счета

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров пообещал, что депутаты проанализируют опасения крупных компаний по поводу единого налогового счета

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Крупный бизнес надеется отложить введение института единого налогового счета с января 2023 года на более поздний срок. Об этом вчера говорили представители компаний на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам. Речь идет о поправках к Налоговому кодексу, подготовленных главой этого комитета Андреем Макаровым и группой депутатов совместно с Минфином и ФНС. Согласно этому принятому в феврале в первом чтении законопроекту, каждому налогоплательщику с 2023 года будет открыт единый счет в Федеральном казначействе, куда можно будет перечислять единый налоговый платеж (ЕНП) с указанием только суммы платежа и ИНН налогоплательщика. ФНС самостоятельно будет засчитывать ЕНП в счет уплаты всех налогов.

Ожидается, что введение единого счета избавит плательщиков от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов, а также решит проблему, когда у налогоплательщика одновременно возникают задолженность и переплата по разным налогам — за счет формирования единого сальдо расчетов на ЕНС. Введение единого счета является продолжением работы по установлению единого налогового платежа — закон о последнем уже принят, эксперимент по его взиманию пройдет во второй половине 2022 года (см. “Ъ” от 12 ноября 2021 года).

Глава «Опоры России» Александр Калинин считает, что ЕНС снизит издержки ведения бизнеса. По словам главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, в законопроекте «категорически больше плюсов, чем отрицательных моментов». Другого мнения придерживается крупный бизнес — о рисках перехода к новой системе расчетов вчера предупредили представители «Северстали», ТМК, НЛМК, «Газпрома», РЖД и других компаний. По их словам, переход на ЕНС потребует перестройки бизнес-процессов, которые осложняются уходом из России иностранных разработчиков софта (например, SAP). Компаниям придется настраивать процессы самостоятельно, тогда как ресурсы уже брошены на антикризисное управление. Так что перейти на ЕНС с 2023 года компании считают невозможным.

«Мы получаем неэффективное квазиказначейство — для крупного бизнеса это потеря эффективности использования свободных средств»,— отметил вчера представитель НЛМК. В целом бизнес указывает на расхождения между экспериментальным режимом ЕНП и проектируемым обязательным механизмом ЕНС и рассчитывает на пролонгацию пилотного проекта в добровольном режиме для отработки новых инструментов. «Если надо, мы готовы, несмотря на издержки, двигаться в этом направлении (переходу к ЕНС.— “Ъ”), если эти издержки никого не интересуют»,— констатировал вчера глава РСПП Александр Шохин.

Представители финансового блока правительства вчера согласились изучить жалобы крупного бизнеса, но от смены концепции не отказываются. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, развилки — добровольный или недобровольный режим ЕНС — не существует, поскольку ФНС не сможет администрировать две системы налогообложения одновременно. «Я полагал, что мы этот выбор сделали и идем по принципу единого налогового счета»,— подытожил он. Замглавы ФНС Константин Чекмышев указал, что замечания бизнеса о сложности перестройки бизнес-процессов не находят подтверждения, и сослался на свой диалог с крупными компаниями. По его словам, переход к ЕНС является решением не только для крупного бизнеса, но для всех налогоплательщиков — сейчас ежегодно совершается более 30 млн ошибок, что приводит к начислению пеней, блокировке счетов. По словам Андрея Макарова, недовольны проектом несколько десятков компаний, но эти компании «делают экономику страны»: «Мы видим очевидные выгоды от этого закона и слышим возражения, которые пока… недостаточно обоснованы, но проверить их надо»,— констатировал он.

Позиции деловых объединений по проекту Госдума будет собирать до 15 мая. Отметим, что переход к ЕНС рассматривается как смена подхода к налогообложению в целом и принятие закона даст старт разработке новых редакций Налогового и Бюджетного кодексов РФ с учетом технологических возможностей как государства, так и налогоплательщиков. Работа с экспертами и бизнесом начнется сразу после внесения правительством в Госдуму проекта «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики».

Диана Галиева