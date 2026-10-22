Песков объяснил введение внешнего управления в компаниях интересами России
Российские власти выносят решения о введении временного управления в иностранных компаниях, руководствуясь интересами страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о разнице в подходах к принятию решений в отношении американских и европейских компаний.
По словам господина Пескова, США прилагают много усилий для урегулирования ситуации вокруг Украины, а Европа только провоцирует дальнейшую эскалацию военных действий. «В этих условиях Россия, принимая соответствующие решения, руководствуется исключительно собственными интересами. И будет так делать дальше»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
17 сентября президент Владимир Путин передал во временное управление российские активы Auchan, Nestle, «Лемана ПРО» и FM Logistic. Такое же решение было принято в отношении активов производителя упаковки Aptar и Metro Cash & Carry, а также французского производителя напольных покрытий Tarkett. Господин Путин заверил, что европейские компании смогут вернуть активы в России при благоприятном сценарии.