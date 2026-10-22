Песков объяснил введение внешнего управления в компаниях интересами России

По словам господина Пескова, США прилагают много усилий для урегулирования ситуации вокруг Украины, а Европа только провоцирует дальнейшую эскалацию военных действий. «В этих условиях Россия, принимая соответствующие решения, руководствуется исключительно собственными интересами. И будет так делать дальше»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.