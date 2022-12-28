Главные новости за 28 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Полиция Краснодара не подтвердила информацию о раздаче листовок похоронного бюро с акцией для участников СВО, предлагающей приобрести «третий гроб в подарок».

Правоохранительные органы прекратили уголовное дело в отношении краснодарского бизнесмена Олега Макаревича и его жены Натальи Макаревич, обвиняемых в неуплате налогов. Причиной этому стало погашение долга.

Власти Геленджика рекомендовали жителям и гостям города отказаться от пользования пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь.

Глава Севастополя Михаил Развожаев опроверг сведения о введении в городе комендантского часа в ночь с 31 декабря на 1 января.

В Севастополе «желтый» уровень высокой террористической опасности продлили на 15 суток, до 11 января.

Следователи предъявили обвинение водителю грузовика, который сбил в Адыгее несовершеннолетнего пешехода насмерть и скрылся.

Инвестиции в курорт «Абрау-Дюрсо» составят 23,2 млрд руб. до 2030 года. Из них около 16,6 млрд руб. планируется направить на строительство туристических объектов, включая отели, глэмпинг, активити-парк, детский игровой и торгово-деловой центр.

В Ейске завершили демонтаж четырех подъездов дома, пострадавшего при падении военного самолета Су-34.

Стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления салатов «оливье» и «селедка под шубой», в Краснодарском крае по отношению к прошлому году выросла на 5,8 и 1,6% соответственно.

Суд постановил изъять все 5,5 га земель, на которых расположены чайные плантации в Сочи, в пользу Национального парка.

В Краснодарском крае за 11 месяцев этого года зарегистрировано 497 угонов транспортных средств. В суд было направлено 343 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено 324 преступника.

Читайте нас в Telegram