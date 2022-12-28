Кубанский бизнесмен Макаревич избежал уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов

Прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении кубанского бизнесмена Олега Макаревича и Натальи Макаревич по п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

В ноябре 2021 года Олега Макаревича привлекли к субсидиарной ответственности при банкротстве общества «Металлглавснаб». С расчетного счета бизнесмена взыскали 529 млн руб., которые включают в себя сумму неуплаченных налогов, пени и штрафов.

«В августе 2022 года по результатам расследования принято обоснованное решение о прекращении уголовного дела по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, поскольку ущерб погашен в результате принудительного взыскания по делу ФНС о субсидиарной ответственности»,— сообщает краевая прокуратура.

Уголовное дело в отношении подозреваемых следователи возбудили в декабре 2019 года. Являясь руководителями ООО «Металлглавснаб» с января 2009 года по декабрь 2011 года, они не вели надлежащим образом бухгалтерский учет организации. Выездная налоговая проверка показала, что компания неправомерно предъявила к вычету НДС в размере более 52 млн руб., а также необоснованно завысила расходы и не перечислила налог на прибыль в сумме 294 млн руб.

Как сообщает надзорное ведомство, неустановленные лица из числа сотрудников компании внесли в декларации за 2009 и 2010 годы ложные сведения о завышенных расходах. В результате, как установила ФНС, в бюджет РФ не поступили налоги более чем на 347 млн руб.

В апреле 2021 года предприниматель, как сообщали СМИ, был объявлен в розыск. По данным источников «Ъ-Кубань» в правоохранительных органах, в настоящий момент господин Макаревич ни в региональном, ни в федеральном розыске не значится.

Подробнее в материале «Ъ-Кубань» — «Корпорация заняла оборону».

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram