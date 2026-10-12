Рынок готовой еды разогрелся

«Динамика здесь неравномерная. Есть сегменты с очень быстрым ростом. Сейчас опережающие динамику показывают бутерброды, сэндвичи, суши, роллы и онигири. Что касается самого роста продаж, динамика примерно в два раза выше, чем розничные продажи продовольственных товаров в целом, и это, конечно, шикарный показатель. С другой стороны, не хватает высокотехнологичных производств. В целом предприятий становится больше, но все еще низкий уровень автоматизации, высокая доля ручного труда. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация сильно лучше, но если мы идем в регионы, по ряду позиций либо нет в целом приемлемого предложения, либо оно не подходит по цене и по срокам годности.