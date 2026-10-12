Рынок готовой еды разогрелся
Почему россияне все чаще выбирают готовые обеды
12.10.2026, 17:45
Готовая еда в контейнерах становятся все заметнее на российском рынке. За год число производителей таких блюд выросло на 10%, почти до 3 тыс. компаний, подсчитали аналитики «Контур Фокус». Категория готовой еды стала лидером по темпам роста. Например, какао и шоколад предлагают на 8% больше компаний, чем годом ранее. Вместе с производством растет и спрос на приготовленные блюда, рассказали “Ъ FM” представители отрасли.
По оценке NTech, за первые полгода рынок вырос почти на четверть, превысив 400 млрд руб. Еще большую оценку рынку дает председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов:
«Спрос на готовую еду показывает уверенный рост именно в силу максимального удобства и востребованности со стороны потребителя. Ну а высокая конкуренция на рынке способствует обеспечению доступности. Очевидно, что рынок продолжит развиваться.
Причем его масштабы уже давно превысили 1 трлн руб. Вовлечены сотни тысяч потребителей. Абсолютно разнонаправленный рост.
Ниша заполняется и крупными ритейлерами, которые запускают огромные автоматизированные фабрики, и небольшими производствами, которые делают какие-то крафтовые истории. Здесь закрываются потребности сразу нескольких хозяйствующих субъектов.
Что касается сбыта, новички либо запускают собственную доставку, либо работают через дарксторы. Есть даркстор как элемент распределения, а есть дарк-китчен как цех, который занимается производством. И к тем, и к другим объектам вырабатываются требования в рамках регулирования и саморегулирования, требуется постоянный мониторинг и контроль. Не всегда производители ведут себя добросовестно, и именно в сфере производства готовой еды могут формироваться основные риски, если там недостаточно соблюдаются санитарные требования, плохо налажен контроль сырья, не хватает квалифицированного персонала».
Как пишут «Ведомости», на готовой еде стали чаще зарабатывать и крупные ритейлеры. Магазины сети X5 в сентябре реализовали на 20% больше таких товаров, чем годом ранее. В «Магните» за полгода продажи блюд выросли почти на 50%. На этом фоне крупные игроки рынка расширяют собственное производство готовой еды, говорит глава компании Infoline-аналитика Михаил Бурмистров:
«Динамика здесь неравномерная. Есть сегменты с очень быстрым ростом. Сейчас опережающие динамику показывают бутерброды, сэндвичи, суши, роллы и онигири. Что касается самого роста продаж, динамика примерно в два раза выше, чем розничные продажи продовольственных товаров в целом, и это, конечно, шикарный показатель. С другой стороны, не хватает высокотехнологичных производств. В целом предприятий становится больше, но все еще низкий уровень автоматизации, высокая доля ручного труда. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация сильно лучше, но если мы идем в регионы, по ряду позиций либо нет в целом приемлемого предложения, либо оно не подходит по цене и по срокам годности.
Потенциал для роста сосредоточен в большей степени в сегменте крупных высокотехнологичных производств с высоким уровнем автоматизации — большие сроки годности за счет использования инновационных упаковочных решений.
X5, которая является лидером по мощностям в середине года, увеличила мощности своей крупнейшей фабрики кухни, «Магнит» запустил собственную фабрику, «Лента». Видно, что ритейлеры активно развивают это направление».
Несмотря на растущий спрос, готовая еда по качеству устраивает не всех покупателей в магазинах. По данным NTech, готовыми блюдами в рознице удовлетворены 56% потребителей. Это худшее значение среди остальных категорий продуктов, которые рассматривали аналитики.