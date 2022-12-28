Жителям Геленджика рекомендовали отказаться от запуска фейерверков в новогоднюю ночь

Власти Геленджика рекомендуют жителям и гостям города отказаться от пользования пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба города-курорта.

«В этом году город отказался от массовых мероприятий и праздничного фейерверка. Рекомендуем и вам последовать примеру курорта и не использовать пиротехнику в новогоднюю ночь и другие праздники. Тем не менее, чтобы использование пиротехники было максимально безопасным для себя и окружающих, необходимо это делать в разрешенных местах»,— говорится в сообщении.

Запускать фейерверки можно будет с 30 декабря по 14 января на 10 площадках, которые определили сотрудники администрации Геленджика совместно со специалистами ГО и ЧС.

Использовать пиротехнику можно в прибрежной зоне в районе детского лагеря «Нива», улицы Курзальной и гостиницы «Чайка» в Геленджике, по ул. Советской в Пшаде, на центральной набережной в хуторе Бета, в районе пляжа в Архипо-Осиповке, на центральной площади набережной в Кабардинке, в районе местного клуба села Михайловский Перевал и др.

Дмитрий Нестеренко

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