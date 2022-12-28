В Ейске завершили демонтаж подъездов дома, пострадавшего после падения Су-34

В Ейске завершили демонтаж четырех подъездов дома, пострадавшего при падении военного самолета Су-34. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Всего демонтажу подлежали 1-й, 2-й, 3-й и 4-й подъезды жилого дома на улице Коммунистической. Работы по вывозу мусора и подготовке площадки для строительства дома продлятся до 9 января 2023 года.

После падения самолета Су-34 во дворе многоквартирного дома в октябре текущего года произошел пожар, при котором пострадали 48 человек. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. м. Причиной падения истребителя стали чайки, попавшие в двигатель при взлете. После разбора завалов пострадавшего дома было принято решение о демонтаже подъездов, не подлежащих восстановлению. Разбор части пострадавшего дома начался 7 декабря.

Анастасия Донскова

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