Объем инвестиций в курорт «Абрау-Дюрсо» вырос до 23 млрд рублей

Мастер-план развития курорта, утвержденный группой компаний «Абрау-Дюрсо» и корпорацией «Туризм.рф», обойдется примерно в 23,2 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости».

Из них около 16,6 млрд руб. планируется направить на строительство туристических объектов, включая отели, глэмпинг, активити-парк, детский игровой и торгово-деловой центр.

Сейчас курорт «Абрау-Дюрсо» располагает в основном развлекательной инфраструктурой: ресторанами, фуд-кортом, сезонными кафе. При этом номерной фонд составляет всего 65 номеров и не отвечает возросшему турпотоку. Планируется, что благодаря инвестициям он увеличится до 704 номеров, а количество туристов к 2029 году возрастет с 500 тыс. до 1 млн в год.

Эксперты отмечают, что объема вложенных инвестиций может не хватить для возведения курорта с подобным количеством средств размещения, а возврат вложений в такие проекты может составить 15–20 лет.

Кроме этого, номерной фонд по завершении проекта может быть по-прежнему недостаточен для целей курорта.

«704 номера при 100% загрузке 365 дней в году создают лишь 514 тыс. человеко-ночей»,— рассказал руководитель центра стратегических разработок союза «Туризма и гостеприимства» Роман Еремян.

Дмитрий Нестеренко

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