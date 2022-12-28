На Кубани салат «оливье» подорожал почти на 6%

Стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления салатов «оливье» и «селедка под шубой», в Краснодарском крае по отношению к прошлому году выросла на 5,8 и 1,6% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарстата.

При расчете учитывались цены на основные ингредиенты с января по ноябрь 2022 года. Приготовление «оливье» теперь обойдется в 429,7 руб., а «селедки под шубой» — в 234,5 руб.

Среди продуктов, необходимых для приготовления «оливье», больше всего вырос ценник на вареную колбасу (+12,5%), майонез (+10,1%) и зеленый горошек с маринованными огурцами (+9,8%). При этом подешевели куриные яйца и овощи. На удорожание второго по популярности салата наиболее сильно повлиял рост цен на сельдь. За год она подорожала на 12,74%.

Дмитрий Нестеренко

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