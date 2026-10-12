Bentley королевы Елизаветы выставили на торги

В 2019 году королева перестала использовать автомобиль и его вернули производителю. Некоторые детали (включая отделение для сумочки) были удалены, в автомобиль вернули шторки (но не пепельницы). Однако в основном интерьер сохранен. Неизменны и габариты. Как отмечает The Times, задний салон почти шестиметрового автомобиля «напоминает скорее гостиную на колесах, чем задние сиденья автомобиля».