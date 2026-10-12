Не каменный цветок

Только что героиню сравнивали с «мадонной Бенуа», и вот уже честят «подлой бабой». То голос на говор местный сбивается, то переходит на всамделишные, в столбик, стихи. То нам обстоятельно описывают приготовление пирогов с кашей, пирожков с бульоном, а потом порядок деревенских похорон — и тут же подробно, со вкусом к суеверным страхам живых перед мертвыми излагают мистические сны. Провидят будущее, так что вовсе и не спойлер это — заранее узнать, что выживет девочка-сирота, уедет из деревни, заведет семью, о которой мечтала с голодного детства. Но где-то раз — и оборвут вопросы: «Может быть, читатель, однажды ты это и узнаешь. А может, и нет».