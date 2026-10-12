Нишевая химия, пероксиды и «черные ящики»

— Все производимые в мире химические соединения можно условно разделить на категории в зависимости от ежегодного объема производства. Например, этилен, бензол, серная кислота производятся в огромных количествах — это крупнотоннажная химия. С другой стороны, есть большой ассортимент соединений, которые нужны в количестве несколько тонн в год или даже меньше, но без них невозможно произвести важные материалы, продукты. Важная стратегическая задача — избавиться от зависимости от импорта важнейших компонентов для производства нужных товаров, а для этого нужно локализовать производство в том числе соединений, которых нужно мало, но без них никак.