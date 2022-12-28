В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности до 11 января

В Севастополе «желтый» уровень высокой террористической опасности продлили на 15 суток, до 11 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«Правоохранительными органами, органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства»,— отметили в правительстве Севастополя.

Впервые «желтый» уровень террористической опасности в городе ввели 31 июля 2022 года. Причиной стала атака на штаб Черноморского флота. С тех пор его действие продлевается каждые 15 суток.

Татьяна Ручкина

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