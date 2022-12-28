Полиция Краснодара не подтвердила сведения об акции для военных «третий гроб в подарок»

Полиция Краснодара не подтвердила сведения, распространившиеся в соцсетях, о якобы раздаче в городе листовок похоронного бюро с акцией для участников СВО, предлагающей приобрести «третий гроб в подарок». Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару, полиция не комментирует данную ситуацию.

По данным «РИА Новости», листовки похоронного бюро «Пандора» на улицах города раздавали промоутеры. В самой организации опровергли причастность к акции, предположив, что ее устроили конкуренты. В компании отметили, что обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Анастасия Донскова

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