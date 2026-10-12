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ВластьДокументы

Путин повторно назначил Птицына председателем Мосгорсуда

12.10.2026, 17:47
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Птицына председателем Мосгорсуда на шестилетний срок. Указ опубликован на сайте правовых актов.

Василий Дерюгин / Коммерсантъ

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Для Михаила Птицына это будет второй срок на посту председателя Мосгорсуда, который он занял в 2020 году. До этого он работал председателем Северо-Кавказского окружного военного суда (сейчас — Южный окружной военный суд).
В декабре 2025 года Михаил Птицын был избран председателем Совета судей России. До него этот пост занимал Виктор Момотов. Он ушел в отставку после антикоррупционного иска, поданного Генпрокуратурой России.
Владимир Путин