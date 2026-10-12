Путин повторно назначил Птицына председателем Мосгорсуда
12.10.2026, 17:47
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Птицына председателем Мосгорсуда на шестилетний срок. Указ опубликован на сайте правовых актов.
Для Михаила Птицына это будет второй срок на посту председателя Мосгорсуда, который он занял в 2020 году. До этого он работал председателем Северо-Кавказского окружного военного суда (сейчас — Южный окружной военный суд).
В декабре 2025 года Михаил Птицын был избран председателем Совета судей России. До него этот пост занимал Виктор Момотов. Он ушел в отставку после антикоррупционного иска, поданного Генпрокуратурой России.