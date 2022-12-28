Водитель грузовика сбил насмерть подростка и скрылся в Адыгее

Следователи предъявили обвинение водителю, который сбил в Адыгее несовершеннолетнего пешехода насмерть и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Адыгее.

Задержанному предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП).

По данным следствия, авария произошла 24 декабря в ауле Козет Тахтамукайского района. По предварительной информации, 31-летний житель Краснодара, управляя автомобилем «ГАЗ 3302», наехал на обочине на подростка. После ДТП виновник скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался в медучреждении от полученных травм.

Альбина Баразгова

Читайте нас в Telegram