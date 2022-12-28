Власти Севастополя опровергли сведения о введении комендантского часа в новогоднюю ночь

Глава Севастополя Михаил Развожаев опроверг сведения о введении в городе комендантского часа в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом господин Развожаев сообщил в Telegram.

Информация о введении комендантского часа в городе с 22:00 31 декабря 2022 года по 06:00 1 января 2023 года появилась на портале фонда содействия капремонта муниципалитета. В сообщении было указано, что в указанное время жителям и гостям города будет запрещено находиться на улицах, за исключением необходимости перемещения к бомбоубежищу в случае воздушной тревоги.

«Если бы было принято решение, касающееся жизнедеятельности города, то о нем бы сообщил я лично, как это и делаю всегда в таких случаях»,— отметил глава Севастополя.

Сообщение на сайте фонда появилось в результате взлома ресурса, отметил Михаил Развожаев. Глава города добавил, что существует вероятность повторения подобных провокаций, и призвал граждан доверять только официальной информации.

Анастасия Донскова

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