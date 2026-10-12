Детский омбудсмен Кравченко: обеспечить Алешки продуктами пока невозможно
12.10.2026, 17:59
Обеспечить город Алешки продуктами и предметами первой необходимости пока невозможно. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко.
По словам омбудсмена, гуманитарный кризис в населенном пункте сохраняется, несмотря на принятые меры. «За последние два месяца направлено более двух тонн гуманитарной помощи»,— сказала Ирина Кравченко ТАСС.
Город Алешки находится на левом берегу Днепра в непосредственной близости от Херсона, который контролирует ВСУ. До начала боевых действий в 2022 году в нем проживало около 20 тыс. человек. В МИД России в конце сентября сообщали, что в Алешках остаются около 1,3 тыс. человек.
Власти Херсонской области регулярно сообщают об обстрелах города и ведущих к нему дорог. Удары затрудняют доставку гуманитарной помощи жителям. Губернатор Владимир Сальдо говорил, что Алешки находятся в сложнейшей гуманитарной ситуации, и заявлял о готовности обсуждать с Киевом прекращение блокады города.