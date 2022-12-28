В Сочи все земли чайных плантаций изъяли в пользу нацпарка

Суд постановил изъять все 5,5 га земель, на которых расположены чайные плантации в Сочи, в пользу Национального парка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Ассоциации производителей Краснодарского чая Константина Туршу.

Он отметил, что все чаеводческие предприятия и фермерские хозяйства уже получили иски Генпрокуратуры о признании недействительными договоров аренды на земельные участки сельскохозяйственного использования. Суд удовлетворил их в короткий срок. Теперь производители чая должны в течение 30 дней передать земли в федеральную собственность. Кроме того, суд обязал чаеводов самостоятельно демонтировать все постройки и производственные помещения, а также избавиться от животных и освободить земли.

«Данные судебные решения сделают невозможным выращивание чая и сбор урожая, что нанесет экономический и репутационный ущерб для туристической отрасли города»,— считает Константин Туршу.

В прокуратуре Краснодарского края считают, что решение суда поможет сохранить земли национального парка в существующем виде и уберечь местную флору и фауну. В ведомстве отметили, что по результатам землеустроительной экспертизы выявили незаконное изменение границ и общей площади нацпарка. В отношении первоначальных собственников возбудили 50 уголовных дел о мошенничестве, в отношении половины из них уголовные дела уже прекращены.

В августе 2022 года Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском об изъятии 140 земельных участков в Адлерском районе Сочи общей площадью более 1,5 тыс. га. В ведомстве отмечали, что участки были предоставлены в аренду АО «Адлерский чай», а затем третьим лицам для получения сверхприбыли и последующей застройки. С аналогичным иском об изъятии 538 га земель в Хостинском районе Сочи Генпрокуратура РФ обратилась в октябре. Всего в 2022 году по искам генпрокуратуры в пользу государства изъяли более 3,5 тыс. га сельхозземель в Сочи.

Владельцы изымаемых сельхозугодий в Сочи обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. В своем письме они попросили главу государства принять меры к отстаиванию их интересов в земельном споре.

Татьяна Ручкина

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