На Кубани в 2022 году угнали почти 500 автомобилей

В Краснодарском крае за 11 месяцев этого года зарегистрировано 497 угонов транспортных средств. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В этом году в суд было направлено 343 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено 324 преступника. По информации полицейских, чаще всего злоумышленники угоняют незапертые автомобили либо машины с ключами в замке зажигания.

«Как правило, наибольшим спросом у злоумышленников пользуются автомобили отечественного производства. Чаще всего угнанные автомобили преступники бросают, добравшись до места назначения. В некоторых случаях злоумышленники разбирают машины на запчасти и сдают в пункты приема металла»,— сообщили «Ъ-Кубань» правоохранители.

По данным специалистов «Страхового Дома ВСК», более 50% угнанных в 2022 году авто — модели корейской марки Hyundai. На втором месте бренд Kia — 22% угонов. На третьем месте Toyota — 9% угонов.

В компании также рассказали, что наибольшее число угонов в этом году произошло в Московской области — более 60% краж. В топ-5 также входят Москва, Санкт-Петербург, Смоленская и Тверская области. Чаще всего машины угоняли в июне (25%) и сентябре (19%). Реже всего автомобили угоняли в марте и мае (около 8% суммарно).

«Чтобы защитить свое имущество от автоугонщиков, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Даже выходя из салона на несколько минут, нельзя оставлять ключ в замке зажигания. Не лишним будет установить сигнализацию на транспортное средство, а также парковать свой автомобиль на специально оборудованных стоянках либо в хорошо освещенных местах, а также там, где установлены камеры видеонаблюдения»,— напоминают правоохранители.

Альбина Баразгова

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