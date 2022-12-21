Главные новости к утру 21 декабря

Россия и Белоруссия перенимают ядерную военную практику США и НАТО, узнал «Ъ». Российская сторона на протяжении многих лет активно критиковала оборудование самолетов армий союзников США ядерными боеприпасами, а теперь рассчитывает реализовать подобное в рамках сотрудничества с Белоруссией.

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США для выступления в Конгрессе и встречи с американским коллегой Джо Байденом, сообщают американские СМИ. Господин Зеленский не покидал территорию Украины с февраля.

Илон Маск намерен уйти с поста генерального директора Twitter. Однако перед этим предприниматель хочет найти себе «достаточно тупого» преемника.

Минфин обязал компании из «недружественных» стран продавать активы в России или с добровольным взносом в бюджет, или с предоставлением покупателю рассрочки платежа на срок до двух лет, узнал РБК. Это один из четырех критериев для одобрения сделок с участием резидентов «недружественных» стран, разработанных правительством.

Послания президента Федеральному собранию в 2022 году не будет, узнал «Ъ». Администрация президента России рассчитывает перенести мероприятие на следующий год — до прояснения обстановки в зоне боевых действий на Украине.

Рекламодатели увеличили вложения в продвижение в Telegram-каналах на фоне ухода из России иностранных платформ, узнал «Ъ». Общий рост вложений мог составить до 200%.

«Роскосмос» ожидает роста убытков в 2022 году на 60%, до 50 млрд руб. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в интервью газете «Ведомости».

Правительство может обложить пошлинами пиво, импортируемое из «недружественных» стран, узнал «Ъ». Власти рассчитывают, что подобная мера поддержит местных производителей.

Еврокомиссия утвердила выделение Германией €34,5 млрд для рекапитализации энергетической компании Uniper. Ранее она была национализирована немецким правительством.

О предстоящих 21 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».