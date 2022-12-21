РБК: правительство утвердило критерии для продажи иностранцами активов в России

Добровольный взнос в бюджет России (не менее 10% от операции) или предоставление покупателю рассрочки платежа на срок до двух лет — такой критерий, по данным источников РБК, ввело правительство для одобрения сделок по продаже российских активов иностранными гражданами. Его применение изданию подтвердили в пресс-службе Минфина.

Среди других трех критериев, которыми руководствуется подкомиссия министерства при выдаче разрешений на сделки резидентов с компаниями из «недружественных» стран:

наличие независимой оценки стоимости продаваемых активов;

продажа актива со скидкой в размере не менее 50% от цены, установленной в ходе независимой оценки;

утверждение для новых собственников компании ключевых показателей эффективности (KPI).

6 марта правительство выпустило постановление, согласно которому все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из «недружественных стран» теперь должны быть одобрены правительственной комиссией. В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ об особом порядке операций с долями в российских ООО для лиц из «недружественных» стран.

Андрей Сапожников