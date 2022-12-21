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Коммерсантъ FM
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СМИ: Зеленский посетит США, выступит в Конгрессе и встретится с Байденом

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибудет в США и посетит Капитолий, сообщает издание Punchbowl News. Это может стать первой зарубежной поездкой украинского лидера с начала вооруженного конфликта.

О каких-либо деталях предстоящей поездки, как и об источниках информации о возможной поездке господина Зеленского в США, Punchbowl не сообщает. Основанное бывшими журналистами Politico в 2021 году издание специализируется на освещении деятельности Конгресса США.

Позднее издание Axios со ссылкой на источники пояснило, что американский парламент готовится к визиту Владимира Зеленского, который должен состоятся на этой неделе. Для этого полиция в Вашингтоне усиливает меры безопасности. По информации Axios, господин Зеленский должен выступить в ходе совместного заседания двух палат Конгресса.

CNN со ссылкой на двух информаторов сообщает, что президент США Джо Байден примет Владимира Зеленского в Белом доме 21 декабря.

С 24 февраля Владимир Зеленский не покидал территорию Украины (в ноябре украинский президент приезжал в Херсон, который российские власти рассматривают как часть РФ). Он выступал перед американскими конгрессменами по видеосвязи 16 марта.

Андрей Сапожников

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