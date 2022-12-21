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Коммерсантъ FM
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Упивственный аргумент

Импортное пиво могут обложить пошлинами за недружественность

Импорт пива в Россию, заметно сократившийся с начала военных действий на Украине, может еще больше осложниться. В министерствах обсуждают повышение ввозных пошлин на напиток из «недружественных» стран, к которым относятся все члены ЕС, Великобритания и США. Это должно поддержать местных производителей, но может негативно сказаться на магазинах и ресторанах.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Минэкономики и Минфине обсуждают повышение ввозных пошлин на пиво из «недружественных» стран, рассказали “Ъ” три источника в отрасли. По их словам, пока оценивается целесообразность меры, а возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран не назывались. К «недружественным» странам правительство РФ относит всех членов ЕС, США, Великобританию, Японию, Австралию.

Источник “Ъ” в одной из участвующих в обсуждении госструктур подтвердил, что инициатива рассматривается. По его словам, окончательного решения пока нет. В Минэкономики и Минфине комментарии не предоставили.

Импорт пива в Россию уже заметно сократился после начала военных действий на Украине и ужесточения западных санкций. Совладелец дистрибутора SVAM Group Игорь Хавский говорит, что за первые три квартала 2022 года в РФ было ввезено около 23 млн дал пива, что примерно на 34% меньше год к году. По его словам, Великобритания, США и Канада прекратили поставки, отгрузки продолжают некоторые компании из Чехии, Германии и Бельгии.

Ассоциация производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, «Балтику», Heineken) со ссылкой на NielsenIQ сообщала, что с января по сентябрь доля импортного пива в ассортименте сократилась с 15% до 9%, а нишу занимают локальные бренды и напитки, выпускаемые по лицензии. По данным Росалкогольрегулирования, в РФ производство пива за три квартала 2022 года выросло на 3%, до 634,8 млн дал, год к году.

В конце 2021 года с предложением установить пошлину на импорт пива и пивных напитков в размере €1 за 1 л с текущих €0,018–0,04 за 1 л в зависимости от кода в Минэкономики обращался Союз российских пивоваров (СРП), писали СМИ. Тогда в СРП отмечали, что действующие ставки пошлин создают преференции зарубежным производителям, а их повышение поддержит местных пивоваров и в целом положительно скажется на экономике РФ. В СРП, АПП, AB InBev Efes, «Балтике» и Heineken комментарии не предоставили. В Ассоциации компаний розничной торговли от комментариев отказались.

Как отмечает Игорь Хавский, в этом году импорт пива еще поддерживал сильный рубль. А в 2023 году с учетом ожидаемого повышения отпускных цен на зарубежное пиво на 10–20%, затрат на маркировку и возможного ослабления рубля ввоз пива может сократиться на 50% от 2021 года, примерно до 25 млн дал, подсчитал он. При введении повышенной импортной пошлины, говорит Игорь Хавский, падение может быть еще значительнее. По его оценкам, в 2023 году розничные цены на импортное пиво в РФ могут вырасти на 20–25% без учета возможной повышенной пошлины. Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук говорит, что импортное пиво из-за усложнения логистики и появления компаний-посредников уже подорожало минимум на 30–40% год к году и новое повышение цен будет чувствительным для потребителей.

Источник “Ъ” среди пивоваров отмечает, что повышение пошлин поможет пополнить бюджет, а местные производители смогут увеличить долю рынка. Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин добавляет, что заметный объем импортного пива продается в России под собственными торговыми марками сетей. Эта, как правило, стандартная, легко заменяемая продукция и крайне чувствительная к цене, так что даже небольшое повышение пошлин может привести к сокращению ее продаж, говорит он. Но, добавляет господин Желагин, при заметном повышении ставок может пострадать и сегмент специализированных импортных сортов, которые нельзя заменить местными. По словам Евгения Ничипурука, крупные компании в РФ в основном выпускают массовое пиво, слабо востребованное в барах и ресторанах, а небольшие игроки не могут гарантировать нужные объемы.

Анатолий Костырев

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